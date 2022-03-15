Труженица закулисья

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Из чего складывается национальное наследие

Оперный театр – это не только музыка. Сначала мы его видим, а потом уже слышим, и первое впечатление имеет значение.

Коллеги талантливой художницы Ирины Пресс, которая ушла из жизни в прошлом году, решили организовать посмертную выставку её работ, презентация которой состоялась 3 марта в выставочных залах Национального музея изобразительного искусства РМ.

Справка

Ирина Пресс (1956 – 2021) родилась в Ленинграде, где окончила факультет сценографии Государственного института театра, музыки и кинематографии. Работала главным художником по костюмам, а затем художником-постановщиком в Национальном театре оперы и балета в Кишинёве с 1981 по 2013 год. На её счету без малого 40 спектаклей.

Загадка театра

Друзья называли одарённую и скромную Ирину Пресс, ранее работавшую главным художником по костюмам Национального театра оперы и балета им. М. Биешу, загадкой театра. Так была названа и сама выставка, а её открытие стало своеобразным вечером памяти, созвучным гимну театра и всем людям творчества. Дата была определена случайно – именно в это время, по словам организаторов, главная выставочная площадка Молдовы была свободна. Инициаторы проведения мероприятия очень благодарны директору Национального музея изобразительного искусства РМ Тудору Збырне за содействие и помощь.

Ирина Пресс родилась в интеллигентной семье в Ленинграде, именно этот город по праву считают колыбелью русского театра. Её мама Виктория Реготун была солисткой оперного театра, а отец Игорь Пресс – доктором технических наук, профессором. В итоге Ирина смогла совместить траекторию звука с музыкой одеяний. Она была той особенной единицей, из которых складывается многоцветие оперы.

– За последние пару десятилетий сценический костюм у нас выставляется впервые, ранее я не помню, чтобы было нечто подобное, – говорит Тудор Збырня. – Национальный театр оперы и балета всегда был очень успешным, у него накопилась большая коллекция костюмов. Думаю, что для этих работ должно быть создано своё пространство, свой уникальный музей, ведь это творчество нескольких поколений художников.

Планируется, что выставка будет открыта для посещений в течение месяца, а, возможно, даже и дольше.

Люди ходили в театр в том числе и для того, чтобы посмотреть на декорацию и костюмы, а не только на режиссёрскую работу и исполнение актёров.

Глубокий знаток эпох

По словам директора Национальной филармонии Светланы Бивол, Ирина Пресс была человеком с потрясающе глубокими знаниями, тонко чувствовала каждую эпоху. Она много времени проводила на репетициях, вслушиваясь в голоса, как будто сопоставляла линию звучания с линиями рождающихся материальных форм. А ещё художница трепетно относилась к Молдове, которую полюбила всем сердцем. Она говорила, что эта земля её питает своей энергией, вдохновляет.

– Ирина Пресс – великий человек. Когда она со своим супругом сценографом Вячеславом Окуневым в 1981 году приехали в театр, это стало своеобразным событием. Они творчески росли на нашей сцене, – вспоминает Светлана Бивол. – Люди ходили в театр в том числе и для того, чтобы посмотреть на декорацию и костюмы, а не только на режиссёрскую работу и исполнение актёров. Вячеслав и Ирина работали с огромным вкусом, всё было наполнено большой любовью. Я очень благодарна организаторам за то, что они смогли создать эту необычную, радующую души выставку. Художники относятся к той части тружеников театра, которые находятся «за кадром». Но зрители всегда просматривали программки: если там значились Окунев, который некоторое время был главным художником, и Пресс – успех был гарантирован. Это был своеобразный знак качества.

Когда человек приходит в театр, он не всегда может разглядеть и пощупать костюмы – этот шик и блеск, искусно оформленные складки, переливы цветов. На выставке же всё можно рассмотреть, и это очень нравится современным дизайнерам и модельерам. Кроме того, представлены также эскизы работ, что позволяет проследить весь путь создания костюма с момента его зарождения на бумаге.

Живая память

Один из организаторов выставки, доктор искусствоведения, солист Национальной оперы Сергей Пилипецкий сказал, что представлена лишь малая часть сценических костюмов и художественных работ Ирины Пресс. Он обратил внимание на то, что малыми средствами такие мероприятия организовывать сложно. Впрочем, было бы желание. К примеру, очень непросто было найти манекены. Частично в аренду их предоставили фабрика «Ионел» и частное лицо. Стоимость одного манекена около €100, так что купить их было просто нереально. Всё нынче дорого: одна рамка для картины – 270 леев, а картин около 60. Благо музей нашёл в запасниках так называемые дежурные рамки, которые можно было приспособить под формат работ.

– С Ириной Пресс мы были знакомы с 2004 года. Она была моим другом, и у нас сложились тесные творческие и дружеские отношения, – рассказывает Сергей Пилипецкий. – Когда-то мы предоставляли ей для работы нашу дачу в Сороках – и обычное помещение превращалась в классическую мастерскую, где творятся чудеса. Мне до сих пор кажется, что это пространство насыщено духом творчества. Костюмы, созданные ею, хранятся в специальных запасниках, а эскизы были собраны из её личных архивов. Она всегда жила сценой и людьми, всё это и являлось для неё смыслом.

Кроме сценических образов, Ирина, по словам друзей, очень любила рисовать цветы. Это было её увлечение, ритуал, наполненный смыслом. У каждого, кто пришёл на открытие, были свои эмоции: кто-то вспоминал доброго друга, кто-то сожалел, что профессионалы уходят, кто-то, глядя на экспонаты, учился, как при помощи костюма сделать мир лучше.

– К сожалению, почти все художники, включая театральных, становятся известными после того, как уходят. Так сложилось. Ирина будет жива до тех пор, пока будут живы её костюмы, – заключил преподаватель Академии музыки, театра и изобразительных искусств, бывший заведующий постановочной частью Театра оперы и балета Феликс Бессонов.

И ещё. Памятная выставка работ Ирины Пресс – напоминание о том, что театры – это показатель уровня культуры граждан и государства, их национальное достояние, имидж. Да, они стоят денег. На самом деле это хоть и долгосрочные, но очень перспективные вложения.

Комментарий

Раскрыть тайну костюма

Тина Шапо, дизайнер одежды:

– Когда мы видим актёров из зала, нам кажется, что это какие-то небожители. Художники, создавая красоту сценического одеяния, порой обладали достаточно скромными средствами. Может быть, не следовало бы раскрывать тайну костюма, но мне, как дизайнеру, всё это очень интересно. Очень живописно и виртуозно выполнены мастером и эскизы, которые воспринимаешь за отдельные художественные работы. Я в восторге от всего увиденного и обязательно приведу сюда своих друзей.

Мнение Константиновой

За яркой картинкой – труд людей

Ирина была талантливейшим человеком, отдавшим культуре Молдовы всю свою жизнь. Она обладала невероятной фантазией. Фундаментом её творчества была музыкальная драматургия: так как её мама была оперной певицей ленинградского театра, она, видимо, унаследовала от неё музыкальные гены. Ирину все запомнили как человека неконфликтного, непривередливого, очень позитивного. Театр – это синтетический вид искусства, это не только голос, но и визуальное восприятие. Я создала более 40 спектаклей и практически все – с Ириной Пресс. Кроме того, у нас были совместные спектакли, где она создавала и костюмы, и декорации – это оперы «Иоланта» П. И. Чайковского, «Дон Жуан» В. А. Моцарта, «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова. Мы выезжали на большие сцены многих стран, становились лауреатами фестивалей.

Она ушла из театра не потому, что не хотела работать, – ей было больно наблюдать, как у нас в стране менялось отношение к академической музыке, театру и культуре в целом. Ирина в какой-то мере не понимала, почему я продолжала работать в таких условиях. Театр, особенно такой, как наш, требует уважения и, увы, финансовой поддержки. Он многогранен, включает в себя танец, хоровое и сольное пение, балет, инструментальное искусство, оркестр, дирижирование, режиссуру, сценографию, работу гримёров и т. д. Соответственно работает множество цехов. Ирина чувствовала, как будет смотреться ткань из зала, сама подбирала материалы, знала, как будет выглядеть костюм на определённой фигуре, ведь для каждого шьётся личный наряд, а всегда есть 2–3 состава артистов. Представьте, что нужно одеть не только главных героев. К примеру, в «Евгении Онегине» – хор, а это 70 человек, они выходят на сцену три раза и каждый раз – в новых костюмах. Аристократический фрак сложно создать из простого сатина. Зритель видит яркую картинку, а за ней труд множества людей.

Элеонора Константинова,

режиссёр музыкального театра, преподаватель Академии музыки, театра и изобразительных искусств

Наталья Лужина