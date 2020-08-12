Труп женщины найден в Днестре: устанавливается личность погибшей

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В Днестре у бендерского городского пляжа накануне обнаружили труп женщины. Отдыхающие заметили в воде тело человека, перевёрнутое лицом вниз. Очевидцы незамедлительно сообщили спасателям на пляже.

Первичное заключение экспертов: труп без видимых признаков насильственной смерти. К моменту обнаружения женщина была мертва около 7-10 часов, пишет mvdpmr.org.

Погибшей на вид 35-40 лет. Рост около 160 см. Была одета в тёмные спортивные штаны с жёлтыми полосами по бокам, тёмно-серую футболку с изображением силуэтов двух девушек. Особая примета – в области пупка татуировка в виде крыльев ангела.

Правоохранители проводят мероприятия по установлению личности погибшей. Всех, кому что-либо известно о личности женщины, просят обращаться по телефонам: 0 (552) 2-84-17, +37377505426, либо 102. Конфиденциальность гарантируется.

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