Труп пенсионера нашли спасатели во время тушения пожара

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Трагедия произошла в субботу в Рыбнице. Обгоревшее тело 74-летнего мужчины пожарные обнаружили в комнате общежития на улице Б. Главана во время ликвидации возгорания.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, утром жители дома заметили яркое зарево в комнате на пятом этаже и забили тревогу. Никто не мог поверить в произошедшую трагедию, ведь всего пару часов назад пожилого человека видели живым.

Специалисты проверяют версии случившегося. По словам соседей, погибший регулярно курил в комнате. Электрокамином он не пользовался.

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