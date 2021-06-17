Труп мужчины нашли в озере на территории монастыря в Страшенах

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Инцидент произошёл накануне в селе Цигэнешть Страшенского района.

По данным полиции, погибший 60-летний мужчина жил и работал в монастыре. На его теле не было обнаружено следов насильственной смерти. Согласно предварительной информации, он скончался от утопления, передаёт deschide.md.

В ходе следствия выяснилось, что накануне мужчина пошёл пасти овец. Правоохранители не исключают версию суицида.

Все обстоятельства трагедии выясняются.

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