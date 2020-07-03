Труп мужчины нашли на окраине села в Окницком районе

Труп мужчины нашли на окраине села в Окницком районе

Этим утром на окраине села Михалашаны Окницкого района нашли труп мужчины. На место происшествия прибыли полицейские и врачи.

Правоохранители обнаружили на теле следы насильственной смерти в виде синяков и ссадин, пишет deschide.md. На данный момент принимаются все необходимые меры для установления личности мужчины.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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