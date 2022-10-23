Труп мужчины был найден в заброшенном доме в Бричанах

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Труп 36-летнего мужчины со следами насильственной смерти был обнаружен в заброшенном доме в Бричанах.

По данным полиции, все произошло накануне в селе Перерыта. Труп в состоянии разложения нашла прохожая, передает protv.md.

Судмедэксперт обнаружил следы насильственной смерти. Точная причина смерти будет установлена в результате экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 56-летнего мужчину.

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