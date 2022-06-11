Труп мужчины был найден в лесу в Кагуле

Труп мужчины был найден в лесу в Кагуле

Чудовищная находка была сделана накануне вблизи села Гэвэноаса Кагульского района. 

По данным полиции, труп обнаружил прохожий. На место прибыла оперативная группа. Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 33-летний местный житель. Известно, что он находился на учете у психиатра, передает deschide.md.

Судмедэксперт не обнаружил на теле следов насильственной смерти. По предварительным данным, речь идет о суициде.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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