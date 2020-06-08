Труп иностранца нашли в номере кишинёвского отеля

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Бездыханное тело мужчины было обнаружено сегодня в номере отеля в центре Кишинёва.

Согласно полученным данным, речь идёт о 58-летнем гражданине Латвии. Судмедэксперты обследовали труп, на нём не было найдено следов насильственной смерти, передаёт deschide.md.

Известно, что мужчина жил в отеле с марта текущего года. Последний раз его видели в минувшую субботу.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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