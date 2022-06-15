Трудности экспорта: доставить черешню из Молдовы в СНГ стало сложнее

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В садах Молдовы портится черешня. Раньше больше половины урожая продавали в СНГ. Теперь с поставками возникли проблемы.

Ранняя черешня гниет на деревьях. Но оптовых покупателей почти нет, цена на внутреннем рынке ниже себестоимости, передаёт mir24.tv.

– Желающих поесть ягоды бесплатно – приглашаю. Черешня здоровая, очень сладкая. Приходите, собирайте ведрами. Продавать нам её некуда. Сердце болит, хоть бери и руби этот сад. На этом участке у меня 60 тонн, всё переспелое, – отметил сельхозпроизводитель Георгий Шойлицэ.

Почти весь свой урожай мужчина продавал на рынок СНГ. Теперь из-за проблем с логистикой фуры едут через Европу. Доставка груза подорожала в восемь раз. Экспортёры опасаются, что из-за высоких расходов молдавская черешня не выдержит конкуренции на российском рынке.

– Есть Краснодар местный их, есть Иран, есть Турция, есть Узбекистан – конкуренции много. Машины долго едут – за две недели, за 10 – 12 дней они доезжают. Мы тоже рискуем. Может плохой доехать, – отметил экспортёр Эльхан Гурбанов.

Вывезти черешню трудно и по техническим причинам. Не все молдавские фуры соответствуют европейским стандартам. А значит, проезд по дорогам ЕС им запрещён. Дефицит транспорта образовался ещё по одной причине.

– После введённых санкций перевозчики из Беларуси, Российской Федерации и Европы не приезжают, потому что не уверены, что всё будет хорошо. Это ставит нас в очень сложное положение. Таким образом, только перевозчики из Молдовы берут на себя эти риски и экспортируют, –пояснил исполнительный директор Ассоциации производителей и экспортеров фруктов из Молдовы Юрий Фалэ.

Прибыли в этом году не будет, уверен Георгий Шойлицэ. Топливо и удобрения подорожали втрое, повысить зарплату рабочим не удалось.

– Мы очень устаем, на дорогу уходит два часа, в пять утра выезжаем из села, в 10 ночи доезжаем до дома. Тяжело. При этом всё подорожало, но кормить семью на что-то нужно, – сетует сборщица черешни Екатерина Готка.

Как сложится судьба семилетнего сада, будет ясно в конце сезона. Не исключено, что часть деревьев вырубят и заменят другими культурами.

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