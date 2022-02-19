Тротуары на бульваре Дечебал будут полностью отремонтированы

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В этом году начнутся работы по восстановлению тротуаров на бульваре Дечебал в секторе Ботаника. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что уже объявлен тендер на выполнение соответствующих работ.

По его словам, работы предусматривают восстановление пешеходной зоны, обустройство прилегающих территорий и парковочных мест, установку ирригационной системы для зелёных насаждений, ремонт всех подъездных путей в зоне тротуара, модернизацию уличного освещения, установку уличной мебели и обустройство остановок общественного транспорта.

Стоимость инвестиций составляет около 44 миллионов леев. Общий объём работ должен быть выполнен в срок до 2 лет после подписания контракта с подрядчиком, который будет признан победителем тендера, – отметил Чебан.

Глава муниципия добавил, что в этом году начнут ремонтировать и прилегающие к бульвару Дачия тротуары по нечётной стороне (участок В. Трандафирилор – бул. Дечебал). В настоящее время готовится документация для проведения процедуры государственных закупок на выполнение работ.

Также на 2022 год запланирован текущий ремонт тротуаров в историческом центре города. Речь идёт об улицах Алексей Матеевич, Михай Еминеску, Влайку Пыркэлаб, Николае Йорга, Мария Чеботарь. На этот проект из муниципального бюджета выделено более 100 миллионов леев, и в ближайшее время будет объявлена процедура государственных закупок на выполнение работ, – сказал генпримар.

Другие тротуары будут отремонтированы в рамках муниципального проекта по текущему ремонту подъездных дорог во дворы жилых домов и тротуаров в секторах столицы.

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