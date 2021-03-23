Тротуар, соединяющий парк “Алунелул” с улицей Иона Крянгэ, готов на 70% (ФОТО)

Тротуар, соединяющий парк “Алунелул” с улицей Иона Крянгэ, готов на 70% (ФОТО)

По словам генерального примара муниципия, завершены работы по укладке тротуарной плитки. Также на участке была модернизирована система освещения.

В ближайшее время в этой зоне будут обустроены парковочные места и приведены в порядок зелёные насаждения, а велосипедные дорожки будут заасфальтированы. В конце будет установлена ​​городская мебель, – отметил Ион Чебан.

Также была благоустроена зона возле остановки общественного транспорта на пересечении улицы Каля Ешилор с улицей Иона Крянгэ. На тротуаре уложена плитка, а киоски и рекламные панно эвакуированы.

В настоящее время продолжается ремонт подземного перехода на улице Каля Ешилор.

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