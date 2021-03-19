Троллейбусы №1, 21 и 22 изменят маршруты движения в эти выходные

Троллейбусы №1, 21 и 22 изменят маршруты движения в эти выходные
С 07.00 20 марта до 19.00 21 марта дорожное движение по улице Иона Крянгэ между улицами Виссариона Белинского и Еуджена Кока будет полностью приостановлено. В связи с этим изменятся некоторые маршруты общественного транспорта.  

№ 1, 22: 
➡️ в сторону Алба-Юлии – с бульвара Штефана чел Маре по улицам Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, Букурешть, Алексей Щусева, Константин Стере, Василе Лупу, Виссарион Белинский, Ион Крянгэ и далее по установленным маршрутам;
⬅️ в сторону центра города – с улицы Иона Крянгэ по улицам Виссарион Белинский, Василе Лупу, Константин Стере, Алексей Щусев, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам. 
№ 21:
Маршрут сокращается до улицы Каля Ешилор (Барьера Скулень). 
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