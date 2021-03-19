Троллейбусы №1, 21 и 22 изменят маршруты движения в эти выходные

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С 07.00 20 марта до 19.00 21 марта дорожное движение по улице Иона Крянгэ между улицами Виссариона Белинского и Еуджена Кока будет полностью приостановлено. В связи с этим изменятся некоторые маршруты общественного транспорта.

№ 1, 22:

в сторону Алба-Юлии в сторону Алба-Юлии в сторону центра города – с улицы Иона Крянгэ в сторону центра города – с улицы Иона Крянгэ № 21: Маршрут сокращается до улицы Каля Ешилор (Барьера Скулень). Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.