Троллейбусы №1, 21 и 22 изменят маршруты движения в эти выходные

С 07.00 20 марта до 19.00 21 марта дорожное движение по улице Иона Крянгэ между улицами Виссариона Белинского и Еуджена Кока будет полностью приостановлено. В связи с этим изменятся некоторые маршруты общественного транспорта.
№ 1, 22:
в сторону Алба-Юлии – с бульвара Штефана чел Маре по улицам Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, Букурешть, Алексей Щусева, Константин Стере, Василе Лупу, Виссарион Белинский, Ион Крянгэ и далее по установленным маршрутам;в сторону центра города – с улицы Иона Крянгэ по улицам Виссарион Белинский, Василе Лупу, Константин Стере, Алексей Щусев, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам.
№ 21:
Маршрут сокращается до улицы Каля Ешилор (Барьера Скулень).
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