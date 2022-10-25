Троллейбусные маршруты №17 и №22 перенаправлены

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До 31 октября будет частично перекрыто дорожное движение по бульвару Дачия. Данная мера связана с проведением ремонтных работ, сообщили в Управлении электротранспорта Кишинева.

В связи с этим троллейбусы №17 и №22 (в сторону сектора Центр) перенаправлены на бул. Дечебал – Железнодорожный вокзал, а далее по установленным маршрутам.

Троллейбус №30 будет ездить по своему маршруту, но не будет заезжать на отдельную полосу.

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