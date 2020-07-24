(ОБНОВЛЕНО) Троллейбус сбил пенсионерку на пешеходном переходе в столице

(ОБНОВЛЕНО) Троллейбус сбил пенсионерку на пешеходном переходе в столице

(ОБНОВЛЕНО 14.15) В результате полученных травм пациентка скончалась в столичном Институте скорой помощи. 

Изначальная новость: 

В Кишинёве троллейбус сбил пожилую женщину, переходившую дорогу по “зебре”. Пострадавшую госпитализировали. Авария произошла сегодня утром на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Сфатул Цэрий.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, в результате ДТП пострадала 70-летняя женщина. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда её сбил троллейбус №10, за рулём которого находился 42-летний водитель, передаёт deschide.md.

Пострадавшую госпитализировали с различными травмами. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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