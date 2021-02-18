Троллейбус с пассажирами загорелся на ходу в Бендерах

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Дым в кабине появился в тот момент, когда транспортное средство проезжало по мосту.

Водитель тут же остановился и открыл все двери, чтобы пассажиры вышли на улицу. Никто из 24 человек, находившихся в салоне, не пострадал, пишет mvdpmr.org.

Огонь потушили подоспевшие на место ЧП пожарные. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования в кабине водителя.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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