Троллейбус №36 временно меняет график работы

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Троллейбус №36 (г. Кишинев – г. Яловены) временно меняет график работы в связи с ремонтными работами по улице Измаил. Так, движение на участке между улицей Букурешть и бул. Штефана чел Маре будет перекрыто в обе стороны.



Ранее мы сообщали, что участок улицы Измаил перекроют до 20 ноября. В связи с этим общественный транспорт будет перенаправлен.

С временным графиком работы троллейбуса №36 можно ознакомиться ниже.

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