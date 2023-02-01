Троллейбус №13 будет ездить в четверг по измененному маршруту

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В четверг, 2 февраля, с 10.00 до 12.00, на улице Узинелор будет проводиться обрезка деревьев. В связи с этим контактная линия троллейбусов будет отключена от подачи электричества.

Таким образом, движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

Маршрут троллейбуса №13 будет разделен на две части:

Мирча чел Бэтрын – ул. Мештерул Маноле (завод “Introscop”); ул. В. Докучаев – ул. Узинелор (Ассоциация “Beton Armat”).

Троллейбусы №16 и №37 будут ездить по установленным маршрутам (в обычном режиме).

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