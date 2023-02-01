Троллейбус №13 будет ездить в четверг по измененному маршруту

Троллейбус №13 будет ездить в четверг по измененному маршруту

В четверг, 2 февраля, с 10.00 до 12.00, на улице Узинелор будет проводиться обрезка деревьев. В связи с этим контактная линия троллейбусов будет отключена от подачи электричества. 

Таким образом, движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

Маршрут троллейбуса №13 будет разделен на две части:

  1. Мирча чел Бэтрын – ул. Мештерул Маноле (завод “Introscop”);
  2. ул. В. Докучаев – ул. Узинелор (Ассоциация “Beton Armat”).

Троллейбусы №16 и №37 будут ездить по установленным маршрутам (в обычном режиме).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md