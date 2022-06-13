Троих иностранцев поймали на границе с поддельными документами

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Два водителя из Украины и пассажир из Эквадора предъявили на границе фальшивые документы. Инциденты были задокументированы на контрольно-пропускных пунктах “Тудора-Старокозачье”, “Джурджулешть-Рени” и “Международный аэропорт Кишинёва”.

В аэропорту при прохождении контроля пассажиров рейса Стамбул-Кишинев у гражданина Эквадора нашли фальшивое водительское удостоверение. Документ был выдан якобы властями Эквадора. Его изъяли и отправили на экспертизу. Иностранцу отказали во въезде в Молдову.

На КПП “Тудора” документы предъявил 57-летний водитель машины Volkswagen, зарегистрированной в Украине. Во время проверки пограничники выяснили, что свидетельство о регистрации транспортного средства сфальсифицировано. Иностранец признался, что купил документ за 1000 гривен.

Подобный случай произошел на КПП “Джурджулешть-Рени”. Гражданин Украины предъявил пограничникам водительское удостоверение с признаками фальсификации. Мужчина заявил, что документ получил законно.

Обстоятельства инцидентов выясняются.

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