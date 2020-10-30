Трогательное послание Додона семье: Спасибо, мои дорогие, что были со мной и придавали силы! (ФОТО)

– Вот мы и снова перед тем днём, когда каждый из нас выберет будущего президента страны.

В конце избирательной кампании Игорь Додон адресовал слова благодарности своим близким, а также всем, кто его поддерживает. Независимый кандидат опубликовал два снимка с сыновьями – сделанный во время избирательной кампании 4 года назад и сегодня.

Во время этой кампании, как и четыре года назад, семья была моей моральной и психологической опорой. Они подбадривали меня в трудные минуты, они меня понимали, когда я отсутствовал от рассвета до заката, давали мне силы двигаться вперед.

Когда у тебя есть семья, когда тебя ждут дома, работать легче. Легче понять, чего хотят жители нашей страны, на что они надеются, во что верят.

Большое спасибо, мои дорогие! Спасибо, что были со мной, что помогли мне оставаться сильным.

Спасибо всем, кто меня поддерживает, кто верит в Молдову.

Вместе мы справимся! – отметил он.