Трогательная встреча Игоря Додона с мамой: Сделаю всё, чтобы никогда её не разочаровать! (ВИДЕО)

– Здесь я провел детство, получил первые знания и наставления, здесь меня поддерживали во всех начинаниях. Потому возвращаюсь сюда каждый раз. Моя мама всегда была со мной и моей семьей. Бесконечно благодарен ей за заботу. Сделаю всё возможное, чтобы никогда её не разочаровать! – отметил он.