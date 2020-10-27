Трогательная встреча Игоря Додона с мамой: Сделаю всё, чтобы никогда её не разочаровать! (ВИДЕО)

Трогательная встреча Игоря Додона с мамой: Сделаю всё, чтобы никогда её не разочаровать! (ВИДЕО)
Находясь сегодня в родном Каларашском районе, Игорь Додон воспользовался представившейся возможностью и навестил маму в родительском доме в Садова.

– Здесь я провел детство, получил первые знания и наставления, здесь меня поддерживали во всех начинаниях. Потому возвращаюсь сюда каждый раз. Моя мама всегда была со мной и моей семьей. Бесконечно благодарен ей за заботу. Сделаю всё возможное, чтобы никогда её не разочаровать! – отметил он. 
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