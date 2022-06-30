Трое злоумышленников обчистили склад в Оргееве (ВИДЕО)

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Трое мужчин в возрасте от 30 до 35 лет подозреваются в краже товаров со склада, расположенного в Оргеевском районе. Сумма украденного составила более 27 тысяч леев.

Подельники проникли на склад и похитили комплекты ключей для ремонта, 100 литров дизельного топлива, зарядное устройство для автомобильного аккумулятора и пр. При обысках в их домах была обнаружена часть украденного.

Подозреваемые находятся под следствием. Мужчинам грозит штраф до 67 500 леев, до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

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