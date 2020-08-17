Три жительницы севера страны пытались наладить поставки “жриц любви” из Молдовы в Чехию (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции и прокуратуры Бельц задержали группу лиц, вербовавших для занятия проституцией жительниц Бельц и Флорешт.

В начале августа 29-летняя женщина уведомила полицию Бельц о том, что группа женщин убеждала её поехать в Чехию для занятия проституцией. На основании этих данных было возбуждено уголовное дело. В результате расследования было установлено, что основателем преступной схемы выступила 38-летняя женщина. С ещё двумя жительницами Флорешт и Бельц она вербовала женщин и отправляла их в Прагу для оказания интим-услуг.

В результате проведённых спецмероприятий на трассе Бельцы-Рышкань правоохранители остановили автобус, следовавший в Прагу. В салоне находились две женщины 29 и 36 лет, которые сознались в том, что едут оказывать сексуальные услуги по предварительной договорённости с участницами преступной группы.

Подозреваемые были задержаны на 72 часа. Расследование продолжается.

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