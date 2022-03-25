Трое жителей столицы выращивали и сбывали марихуану (ФОТО, ВИДЕО)

Трое жителей столицы выращивали и сбывали марихуану (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники инспектората полиции Чекан в течение 3 месяцев вели наблюдение за деятельностью преступной группы, члены которой занимались выращиванием и последующей продажей конопли.

В итоге были задержаны трое мужчин в возрасте от 42 до 45 лет, проживающие в Кишинёве. Двое из них выполняли функции наркокурьеров. В ходе обысков полицейские изъяли более 20 кг марихуаны, мобильные телефоны, компьютеры, банковские карты, электронные весы и иные предметы, используемые в преступной деятельности.

В настоящее время граждане находятся под домашним арестом, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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