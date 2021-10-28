Трое жителей Оргеева выращивали и сбывали марихуану (ВИДЕО)

Трое жителей Оргеева выращивали и сбывали марихуану (ВИДЕО)

Организатор схемы, 32-летний мужчина, выращивал коноплю у себя дома. Расфасованную марихуану он передавал подельникам для продажи.

В ходе обысков в домах подозреваемых полиция изъяла более 3 кг марихуаны, кусты конопли, весы, упаковку для наркотиков и деньги, добытые в результате преступной деятельности. Приблизительный доход от сбытого мог составить более 450 000 леев.

В случае обвинительного приговора мужчинам грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

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