За последние сутки трое жителей Молдовы, в том числе две несовершеннолетние, попытались свести счёты с жизнью

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Инциденты произошли накануне.

Так, 17-летняя жительница Страшен оказалась в больнице после попытки суицида. О случившемся правоохранителям сообщила медсестра районной больницы. По её словам, девушка наглоталась таблеток. К счастью, несовершеннолетнюю удалось спасти, пишет deschide.md.

Аналогичный случай произошёл в Чимишлии. 16-летняя девушка была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии после того, как пыталась покончить с собой, выпив таблетки с истёкшим сроком годности.

А в селе Пятра Оргеевского района мужчина прыгнул в 27-метровый колодец. 34-летний сельчанин выжил, его доставили в больницу.

Все случаи расследуют органы правопорядка.

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