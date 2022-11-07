Трое жителей Бричан задержаны за организацию нелегального канала миграции (ВИДЕО)

Трое жителей Бричан задержаны за организацию нелегального канала миграции (ВИДЕО)

Сотрудники Пограничной полиции и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали трёх участников ОПГ, которые занимались незаконной перевозкой граждан Украины в Молдову.

К правоохранителям обратились двое мужчин из соседней страны. Они рассказали, что подозреваемые получили с каждого человека по 6500 долларов США, но не оказали полный набор обещанных “услуг”.

По результатам обысков, проведённых в домах членов ОПГ, были изъяты оружие, патроны, а также конфискованы автомобили, на которых нелегально перевозили иностранцев. Задержанные лица помещены под предварительный арест, следственные действия продолжаются.

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