Трое жителей Бессарабки попали в больницу с признаками отравления угарным газом

Трое жителей Бессарабки попали в больницу с признаками отравления угарным газом

Инцидент произошёл этой ночью. Помощь понадобилась 57-летней женщине, 34-летнему мужчине и 14-летнему ребёнку. 

По словам хозяев дома, несовершеннолетний проснулся ночью из-за нехватки кислорода и разбудил взрослых. Вероятнее всего, инцидент произошёл в результате выделения угарного газа из печи.

Пострадавших доставили в районную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. По данным ГИЧС, с начала года отравления угарным газом получили 45 человек, 5 из них скончались.

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