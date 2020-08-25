Трое взрослых и ребёнок пострадали в тройном ДТП в Кирсово

Трое взрослых и ребёнок пострадали в тройном ДТП в Кирсово

Сразу три автомобиля столкнулись на центральной улице села. Инцидент случился в понедельник, 24 августа.

Столкнулись 3 транспортных средства – автомобиль BMW под управлением 51-летнего жителя Кишинёва, Mercedes Vito, которым управлял 23-летний житель Тараклийского района, а также Chrysler под управлением 34-летнего жителя Кагула. В результате четверо пассажиров Mercedes, в том числе ребёнок, были доставлены в районную больницу муниципия Комрат, пишет gagauzinfo.md.

По словам персонала больницы, состояние пострадавших стабильное и не вызывает опасений. По факту ДТП проводится проверка.

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