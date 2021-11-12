Трое взрослых и малыш оказались в больнице по вине нарушившего ПДД водителя

0

Авария произошла поздним вечером неподалёку от села Михайловка. Женщина за рулём Volkswagen проигнорировала требование дорожного знака «Уступи дорогу» и столкнулась с BMW.

В авто, которым управляла автоледи, находились четверо пассажиров. В травматологическое отделение госпитализировали 43-летнюю женщину-водителя и её родственницу, пишет mvdpmr.org.

Водитель BMW пострадал несильно. Пассажиры – женщина с годовалой дочкой – были госпитализированы с сотрясением и черепно-мозговыми травмами.

По факту ДТП проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.