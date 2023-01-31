Трое воришек воспользовались беспечностью знакомого и обчистили его дом

Трое воришек воспользовались беспечностью знакомого и обчистили его дом

45-летний мужчина сообщил в полицию, что из его дома пропали золотые украшения. 

На место прибыла оперативная группа. Правоохранители установили, что накануне у заявителя гостили трое мужчин, с которыми он не так давно познакомился. Вместе распивали спиртное. На следующий день хозяин дома заметил пропажу. Сумма ущерба составила 100 000 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Это трое жителей Бельц в возрасте 22, 39 и 49 лет. Они признали свою вину и вернули украшения.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит штраф в размере до 67 500 леев или до 4 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md