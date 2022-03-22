Трое сотрудников Пограничной полиции задержаны за контрабанду сигарет

Трое сотрудников Пограничной полиции задержаны за контрабанду сигарет

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержала шестерых членов ОПГ по делу о контрабанде сигарет стоимостью более 2,5 млн леев. Среди обвиняемых – три сотрудника Пограничной полиции.

ОПГ перевезла около 285 тысяч пачек сигарет в Румынию, которые впоследствии были проданы на чёрном рынке. Деньги члены группировки вкладывали в покупку недвижимости и люксовых автомобилей.

Задержанным будут предъявлены обвинения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md