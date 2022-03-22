Трое сотрудников Пограничной полиции задержаны за контрабанду сигарет

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержала шестерых членов ОПГ по делу о контрабанде сигарет стоимостью более 2,5 млн леев. Среди обвиняемых – три сотрудника Пограничной полиции.

ОПГ перевезла около 285 тысяч пачек сигарет в Румынию, которые впоследствии были проданы на чёрном рынке. Деньги члены группировки вкладывали в покупку недвижимости и люксовых автомобилей.

Задержанным будут предъявлены обвинения.

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