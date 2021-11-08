Трое “продавцов” фейковых COVID-сертификатов задержаны НАЦ

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Трое посредников по договорённости с некоторыми сотрудниками медучреждений выдавали поддельные прививочные сертификаты гражданам, которые на самом деле не вакцинировались.

По имеющимся данным, задержанные находили “клиентов” и перенаправляли их к медицинским работникам, которые, в свою очередь, не ставили укол, а уничтожали флакон с вакциной. Цены за выдачу поддельных сертификатов варьировались от 4 000 до 6 000 леев.

В настоящий момент в центре внимания НАЦ находятся ещё несколько человек, в том числе медицинские работники. Трое задержанных граждан под следствием, им грозит до 7 лет тюрьмы или штраф в размере до 200 000 леев.

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