Трое приятелей получили сроки за изнасилование несовершеннолетней

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Согласно материалам дела, в январе 2016 года трое молодых людей по предварительному сговору совершили акт насилия над 16-летней жертвой.

Потерпевшую избили, обездвижили и против воли принудили вступить в половую связь.

Подсудимые признали себя виновными. Двое из них ранее были осуждены за иные преступные деяния.

17 января суд вынес окончательный приговор и назначил двоим обвиняемым наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы, ещё одному участнику дали 7 лет и 4 месяца тюрьмы. Также было назначено взыскание с подсудимых в пользу потерпевшей денежной компенсации в размере 30 000 леев.

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