Трое подростков угнали из мастерской машину и попали на ней в аварию

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Автомобиль угнали этой ночью из сервисного центра в Каушанах.

По данным полиции, 33-летний мужчина оставил свой Opel в автосервисе, и через некоторое время обнаружил пропажу. Позже выяснилось, что машину угнали трое подростков 15-16 лет. Юноша, который был за рулём, не справился с управлением: автомобиль слетел с дороги и оказался на обочине, пишет unimedia.info.

Правоохранители проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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