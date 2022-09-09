Трое подростков угнали из мастерской машину и попали на ней в аварию

Трое подростков угнали из мастерской машину и попали на ней в аварию

Автомобиль угнали этой ночью из сервисного центра в Каушанах.

По данным полиции, 33-летний мужчина оставил свой Opel в автосервисе, и через некоторое время обнаружил пропажу. Позже выяснилось, что машину угнали трое подростков 15-16 лет. Юноша, который был за рулём, не справился с управлением: автомобиль слетел с дороги и оказался на обочине, пишет unimedia.info.

Правоохранители проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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