Трое подельников украли металлолом, чтобы заработать на выпивку

0

В дежурную часть рыбницкой милиции поступил звонок с металлургического завода. Работник предприятия пояснил, что трое неизвестных похитили с территории 7 мешков металлолома.

Подозреваемыми в краже оказались двое ранее судимых рыбничан, а также их приятельница. Подельники пояснили, что проникли на полигон и стали собирать в мешки всё, что можно сдать в пункт приёма металлолома. На вырученные деньги планировали купить спиртное, но были застигнуты на месте преступления охранниками предприятия, пишет mvdpmr.org.

За хищение чужого имущества по предварительному сговору всем троим может грозить до 5 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.