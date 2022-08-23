Трое подельников оказались в суде за организацию нелегальной миграции

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Хынчештский суд вынес приговор троим гражданам за организацию незаконной миграции. Двое подсудимых – уроженцы Турции. Им помогала 33-летняя гражданка Молдовы.

Подельники помогли гражданину Турции попасть в Молдову, а затем – незаконно въехать в Румынию, получив за это вознаграждение в размере 8500 евро. Иностранца обнаружили румынские пограничники и передали властям Молдовы.

Рассмотрение уголовного дела проходило в упрощённом порядке, так как обвиняемые признали свою вину. Суд назначил им штраф в размере 45 000 леев с лишением на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с организацией въезда, пребывания или транзита по территории Республики Молдова.

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