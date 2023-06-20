Трое пьяных водителей попались патрульным в Яловенах

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Правоохранители отстранили от вождения и задокументировали трёх водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.

В первом случае был оштрафован 22-летний водитель мотоцикла. В выдыхаемом им воздухе содержалось 0,57 мг/л алкоголя.

Ещё один случай был задокументирован в селе Рэзень. Там 29-летний мужчина сел за руль мотоцикла с концентрацией алкоголя 1,09 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Кроме того, в селе Молешть полицейские задокументировали 29-летнего водителя Opel. В выдыхаемом им воздухе было 0,93 мг/л алкоголя.

Все транспортные средства были отправлены на штрафстоянку.

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