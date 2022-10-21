Трое парней ограбили магазин на Чеканах (ВИДЕО)

Трое парней ограбили магазин на Чеканах (ВИДЕО)

Трое жителей столицы 18 и 17 лет задержаны по подозрению в краже.

Как сообщили в полиции, приятели через окно проникли в магазин, откуда похитили деньги и продукты. Общий ущерб составил 14 150 леев. Действия злоумышленников сняли камеры видеонаблюдения.

Задержанные признали свою вину, они находятся под следствием. За кражу молодым людям грозит крупный штраф, общественные работы или лишение свободы на срок до 4 лет.

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