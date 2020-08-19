Трое на одного: столичные полицейские задержали ночных грабителей (ВИДЕО)

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Трое жителей Криулянского района подозреваются в уличном ограблении. Одного из них, 19-летнего юношу, ранее уже задерживали за разбойное нападение.

В полицию сектора Чеканы обратился мужчина. Он сообщил, что ночью на улице к нему подошли трое неизвестных, избили и отняли телефон и портмоне. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Вскоре подозреваемые были задержаны. При обыске в их домах нашли похищенные вещи. Согласно законодательству, за содеянное злоумышленникам грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

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