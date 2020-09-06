Трое мужчин застряли в колодце в Сороках. На помощь пришли спасатели

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Инцидент произошел утром 5 сентября в селе Шептеличи. 36, 37 и 39-летний мужчины оказались заблокированными в местном колодце глубиной 15 метров.

Один из мужчин спустился за водой, но застрял. Подоспевшие ему на помощь односельчане также не смогли выбраться.

Благодаря оперативным действиям спасателей “пленников” удалось вызволить за 15 минут. Их доставили в районную больницу. Обстоятельства выясняются.

За последние сутки спасатели и пожарные пришли на помощь к гражданам в 66 чрезвычайных ситуациях.

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