Трое мужчин попались с поличным во время кражи рельсов

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Пути двух правоохранителей и трёх нарушителей пересеклись накануне. Участковый инспектор и оперативный сотрудник работали над раскрытием одного преступления и выявили другое.

Они обратили внимание на мужчин с явными признаками алкогольного опьянения, которые несли рельс. В ходе беседы с правоохранителями рыбничане так и не смогли внятно пояснить, откуда взяли металлическое изделие, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Для выяснения обстоятельств все трое были доставлены в участок. Ранее судимые приятели в возрасте 52 и 53 лет, а также 37-летний мужчина без определенного места жительства состоят на профилактическом учёте. Товарищи признались: рельс украли с территории частного домовладения на той же улице. Планировали сдать как металлолом, а на вырученные деньги продолжить «культурный» отдых. Как выяснилось позже, планы у любителей выпить за чужой счёт были куда грандиознее: в пустующем домовладении они заприметили ещё два рельса, однако задуманное совершить не успели по уже известной причине.

О том, что в доме побывали воры, 27-летний хозяин жилья узнал от правоохранителей. Краденое имущество изъято. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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