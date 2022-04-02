Трое мужчин получили сроки за ряд преступлений

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Суд вынес приговор в отношении группы людей, которые в течение одного дня совершили целый ряд уголовных преступлений.

Как было установлено, трое мужчин после совместного распития спиртных напитков угнали автомобиль в Бендерах. На нём зацепили две машины, а во дворе соседнего дома врезались в дерево.

Нарушители скрылись от правоохранительных органов в квартире. На требования милиции открыть дверь реагировали оскорблениями, кидали в правоохранителей с балкона различные предметы. Затем перешли к угрозам: кричали, что взорвут гранату, а после – что устроят взрыв бытового газа. Жители многоквартирного дома были эвакуированы, преступников брали штурмом.

В ходе судебного следствия вина подсудимых была доказана в полном объёме, пишет novostipmr.com. По совокупности преступлений одному из задержанных назначено наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы, другому – лишение свободы на срок 11 лет. Третий член группы за угон должен выплатить крупный штраф.

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