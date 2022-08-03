Трое мужчин отправлены на скамью подсудимых за контрабанду наркотиков

Трое мужчин отправлены на скамью подсудимых за контрабанду наркотиков

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам привлекла к ответственности трёх жителей Кишинёва и Оргеева за контрабанду более 1,4 кг PVP-наркотиков и 4,7 кг марихуаны.

Стоимость изъятых запрещённых веществ составила около трёх миллионов леев. По требованию прокуратуры суд также постановил наложить арест на автомобиль, который использовался для перевозки наркотиков.

Задержанным грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Следственные мероприятия продолжаются.

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