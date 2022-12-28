Трое молдаван помогали иностранцам незаконно пересекать границу

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Правоохранители задержали трёх жителей севера Молдовы, организовавших незаконный переход граждан через границу.

Подозреваемые помогали попасть в Молдову, минуя официальные пункты пропуска – в том числе, на лодках через Днестр. За оказанные услуги члены ОПГ получали 4500 долларов с человека.

После последовавших обысков двое из трёх подозреваемых были помещены под арест на 30 суток. Расследование продолжается.

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