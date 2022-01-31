Трое молдаван планировали попасть в Германию по поддельным документам

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Сотрудники Пограничной полиции составили протоколы на трёх граждан за хранение и использование поддельных документов.

Фальшивые водительские права и румынское удостоверение личности обнаружили у двух пассажиров рейса Молдова-Германия. Инцидент произошёл на КПП “Леушены”. Граждане признались, что оформили документы через посредников. За права один из пассажиров заплатил 700 евро, а другой, за удостоверение личности, – 150 евро.

В пункте пропуска “Кагул” у 36-летнего мужчины обнаружили румынское удостоверение личности с признаками подделки. Гражданин признался, что, работая в Германии в прошлом году, через посредника оформил паспорт, заплатив за него 200 евро.

Все поддельные документы были переданы на экспертизу. Обстоятельства выясняются.

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