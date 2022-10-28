Трое кагульчан задержаны за торговлю марихуаной (ФОТО)

Трое кагульчан задержаны за торговлю марихуаной (ФОТО)

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали троих жителей Кагульского района за оборот наркотиков. Изъята марихуана на сумму около 480 000 леев.

В ходе обысков в домах задержанных были обнаружены 1,5 килограмма марихуаны, устройства для употребления наркотических веществ, мобильные телефоны и пр.

Все подозреваемые являются членами ОПГ, специализирующейся на торговле наркотиками. Один из задержанных ранее привлекался к ответственности за оборот наркотиков и был судим за убийство.

Расследование продолжается.

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