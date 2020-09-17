Трое юных угонщиков решили покататься по улицам города на чужом авто

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18-летний юноша и двое несовершеннолетних жителей столицы были задержаны сотрудниками полиции сектора Буюканы за угон автомобиля.

В полицию обратился 41-летний владелец BMW. Впоследствии автомобиль был найден брошенным на одной из улиц города.

Подозреваемые были задержаны. На допросе они сказали, что просто хотели показаться по городу.

В соответствии с законодательством, за угон нарушителям грозит штраф от 29 000 до 67 500 леев или лишение свободы на срок от года до 3 лет.

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