Трое из 10 молдаван – курильщики

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Ежегодно в Молдове более 6000 человек умирают из-за последствий употребления табака. Данные представлены Национальным агентством общественного здоровья.

Согласно последнему исследованию, трое из 10 взрослых в возрасте 18-69 лет или 29,9% населения являются активными курильщиками. Показатели постоянно растут, особенно среди молодёжи, пишет moldpres.md.

Так, 16,3% подростков 13-15 лет курят, а более четверти подвергаются воздействию табачного дыма дома. При этом около 10% подростков, кроме обычных сигарет, употребляют бездымные табачные изделия (IQOS) и электронные сигареты.

Эксперты предупреждают: никотин в электронных сигаретах вызывает сильное привыкание, влияет на мозг подростков и удваивает шансы стать курильщиком во взрослом возрасте.

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