Трое иностранцев пытались вывезти из страны пневматическое оружие

Трое иностранцев пытались вывезти из страны пневматическое оружие

Инцидент зарегистрировали сегодня в столичном аэропорту.

При проверке пассажиров рейса Кишинёв – Тель-Авив подозрения вызвали трое граждан Израиля. В их багаже ​​пограничники нашли 3 пневматических пистолета, баллончики с газом и контейнеры с пулями.

На место происшествия выехала оперативная группа Пограничной полиции. Объекты изъяты, их направили на экспертизу. В зависимости от результатов будет определена мера наказания.

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