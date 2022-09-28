Трое иностранцев пытались вывезти из страны пневматическое оружие

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Инцидент зарегистрировали сегодня в столичном аэропорту.

При проверке пассажиров рейса Кишинёв – Тель-Авив подозрения вызвали трое граждан Израиля. В их багаже ​​пограничники нашли 3 пневматических пистолета, баллончики с газом и контейнеры с пулями.

На место происшествия выехала оперативная группа Пограничной полиции. Объекты изъяты, их направили на экспертизу. В зависимости от результатов будет определена мера наказания.

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