Трое иностранцев предъявили на границе поддельные документы

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Два водительских удостоверения с явными признаками подделки изъяли на КПП “Тудора” и “Паланка”. 36-летний гражданин Казахстана признал, что документ фальшивый, а 33-летний гражданин Украины заявил, что получил права законно. Обоим мужчинам предложили продолжить путь в качестве пассажиров.

А в аэропорту Кишинёва пограничники отказала во въезде гражданину Турции. Мужчина предъявил поддельный вид на жительство, якобы выданный властями Великобритании. Гражданин был вынужден вернуться в Стамбул следующим рейсом.

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