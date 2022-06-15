Трое иностранцев предъявили на границе поддельные документы

Трое иностранцев предъявили на границе поддельные документы

Два водительских удостоверения с явными признаками подделки изъяли на КПП “Тудора” и “Паланка”. 36-летний гражданин Казахстана признал, что документ фальшивый, а 33-летний гражданин Украины заявил, что получил права законно. Обоим мужчинам предложили продолжить путь в качестве пассажиров.

А в аэропорту Кишинёва пограничники отказала во въезде гражданину Турции. Мужчина предъявил поддельный вид на жительство, якобы выданный властями Великобритании. Гражданин был вынужден вернуться в Стамбул следующим рейсом.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md